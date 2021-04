FPÖ-Haussegen wegen Maskenpflicht weiterhin schief: Hübner kritisiert Hofer

In der FPÖ sorgt das Thema Maskenpflicht im Parlament weiterhin für Konflikte. Bundesrat Hübner hat Parteichef Hofer nun offen kritisiert.

Der Haussegen hängt in der FPÖ nach der parteiinternen Kontroverse um die Maskenpflicht im Parlament offenbar weiter schief. Der freiheitliche Bundesrat Johannes Hübner kritisierte in einem Podcast des rechtsextremen Magazins Info-Direkt offen Parteichef Norbert Hofer und stellt sogar eine "Trennung im Vernünftigen" in den Raum, wie der "Standard" laut Vorabmeldung in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe berichtet.