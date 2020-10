FPÖ: Haimbuchner schließt Konsequenzen auf Bundesebene aus

Die Wiener FPÖ hat bei der Wien Wahl laut einer ersten Hochrechnung mehr als zwei Drittel der Stimmen verloren. Der stellvertretende Bundesparteiobmann Manfred Haimbuchner lehnt die Personaldebatte auf bundesebene jedoch ab.

Der Verlust von mehr als zwei Dritteln der Stimmen laut erster Hochrechnung für die FPÖ in Wien sei "innerparteilich eingepreist" gewesen, meinte der stellvertretende Bundesparteiobmann und oö. LH-Vize Manfred Haimbuchner. Die Ursachen dafür sieht er in der Vergangenheit in der Person von Heinz-Christian Strache. Das Wahlergebnis der Wiener FPÖ habe "keine Konsequenzen auf Bundesebene", mögliche Personaldebatten "lehne ich ab", stellte er klar.