FPÖ gehen Öffnungen nicht weit genug, NEOS zu weit

Die Regierung wird wegen ihrer geplanten Öffnungsschritte am 17. Mai von zwei Seiten kritisiert. Während die Schritte für die FPÖ nicht genug sind, raten die NEOS von einer gleichzeitigen Öffnung aller Bereiche ab.

Kickl spricht bei Maske von "Fake News"

Sobotka für Kickl "Waidhofner Mussolini"

FFP2-Masken können Aerosole abfangen

Die FPÖ (deren Abgeordneten im Parlament konsequent keine Masken tragen) werde daher im Plenum auch weiterhin so vorgehen, wie in der Vergangenheit, betonte Kickl. Ein "Privileg" nehme man sich damit keinesfalls heraus, sagte er. "Wir wollen, dass alle Menschen entsprechend freiwillig die Entscheidung treffen können, ob sie FFP2-Maske tragen können oder nicht." Die einzige Ausnahme, wo Kickl eine Pflicht als zulässig erachtet, ist der medizinische Bereich - dort, "wo es um den Umgang mit Kranken und Infizierten geht". Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sehe "eigentlich keine Evidenz für den Nutzen des Tragens von FFP2-Masken abseits des medizinischen Bereichs". Experten wie etwa der Virologe Norbert Nowotny von der Veterinärmedizinischen Universität Wien sehen freilich sehr wohl eine Schutzwirkung. Zwar liege die Porengröße der Filter bei 600 Nanometer und SARS-CoV-2-Viren seien nur 100 bis 120 Nanometer groß, so Nowotny im APA-Gespräch Ende Jänner. Die Viren bewegen sich in der Luft aber in Form kleinster Tröpfchen (Aerosole) oder haften an Staubpartikeln an. Diese seien in der Regel größer als 600 Nanometer und würden daher auch von FFP2-Masken abgefangen.