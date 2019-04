FPÖ gegen ORF: Rücktritt von Stenzel gefordert

Am Freitag hat der Wiener NEOS-Klubobmann Christoph Wiederkehr den sofortigen Rücktritt von Ursula Stenzel gefordert. Anlass war ihre Reaktion auf das Interview von Armin Wolf mit Harald Vilimsky.

Der Wiener NEOS-Klubobmann Christoph Wiederkehr hat am Freitag den sofortigen Rücktritt der nicht amtsführenden Wiener FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel gefordert. Anlass ist eine Aussage der Rathaus-Politikerin, die auf oe24.tv befunden hat, ORF-Moderator Armin Wolf könne mit einem “solchen Verhörton” in einem “Volksgerichtshof” auftreten.

Wiens Freiheitliche gegen Stenzel-Rücktritt

Wiens FPÖ hat am Freitag die Rücktrittsforderung der NEOS an die nicht amtsführende FP-Stadträtin Ursula Stenzel zurückgewiesen. “Wir sehen unsere politische Mission nicht darin, Wünsche von Kleinstparteien zu erfüllen”, sagte Landesparteisekretär Michael Stumpf in einer Stellungnahme. Stenzel hatte befunden, ORF-Moderator Armin Wolf könne in einem “Volksgerichtshof” auftreten.