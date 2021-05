FPÖ-Forderung nach Konjunkturmaßnahmen und "Österreich-Tausender"

"Große Würfe, um die Menschen im Land zu entlasten und die Wirtschaft anzukurbeln" fordert aktuell FPÖ-Chef Norbert Hofer.

Der von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) "gebetsmühlenartig wiederholte Stehsatz", Österreich sei "besser durch die Krise gekommen als viele andere Länder", sei in mehrfacher Hinsicht nicht richtig. Nötig seien nun eine "Infrastruktur-Offensive" und ein "Österreich-Tausender", also Gutscheine im Wert von 1.000 Euro für jeden österreichischen Staatsbürger.

Hofer fordert Investitionen in ÖBB-Ausbau und Breitband

In den Ausbauplänen von ÖBB und Asfinag vorgesehene Investitionen in Schienen- und Straßenbauprojekte sollten vorgezogen werden, in den Ausbau schneller Breitbandverbindungen solle der Staat jetzt mehr investieren, fordert Hofer. Außerdem solle jeder österreichische Staatsbürger 1.000 Euro in Form von Gutscheinen für Waren und Dienstleistungen aller Art bekommen.