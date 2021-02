FPÖ fordert Volksabstimmung über Lockdown

FPÖ-Chef Norbert Hofer fordert, die Bevölkerung in Form einer Volksabstimmung über den grundsätzlichen Weg zur Bewältigung der Coronakrise mitentscheiden zu lassen.

Konkret solle darüber abgestimmt werden, "ob es weitere Lockdowns in Serie geben oder ein freies öffentliches Leben mit klaren Regeln ermöglicht werden soll", hieß es in einer Aussendung am Samstag. Auch "die bereits durch die Hintertür umgesetzte Testpflicht" müsse einer Beurteilung unterzogen werden, meinte Hofer.