FPÖ fordert staatliche Unterstützung für AUA

Die FPÖ fordert vom österreichischen Staat Hilfe für die AUA.

Nachdem der deutsche Staat im Zuge der Hilfen für die AUA-Mutter Lufthansa direkt beim Kranich einsteigen könnte, fordert die FPÖ selbiges vom österreichischen Staat bei der AUA - und nicht bei deren deutscher Mutter. Eine Hilfe Österreichs für die AUA darf es nur gegen eine Beteiligung der Republik Österreich an der AUA in Höhe der Sperrminorität geben, so Parteichef Norbert Hofer.