FPÖ-Chef in Ungarn: Hofer holte sich Motivation bei Orban

Für die kommenden Nationalratswahl hat sich FPÖ-Chef Hofer Motivation bei Ungarns Premier Viktor Orban geholt. Dieser wünscht sich eine "starke Regierung" in Österreich.

FPÖ-Chef Norbert Hofer hat sich vor der Nationalratswahl Motivation in Ungarn geholt: Der freiheitliche Spitzenkandidat besuchte seinen langjährigen "Freund", Premier Viktor Orban. Er wolle sich zwar keineswegs in einer österreichische Wahl einmischen, betonte der Regierungschef nach dem rund einstündigen Treffen am Dienstag. Dennoch wünschte er sich eine "starke Regierung" im Nachbarland.

Orban: "Ticken in ziemlich vielen Fragen ähnlich"

Orban strich Gemeinsamkeiten mit der FPÖ hervor

Eine Einmischung in die kommende Nationalratswahl wollte Orban durch den gemeinsamen Auftritt nicht sehen. "In Österreich wählen die österreichischen Bürger", betonte er. Allerdings sei es wichtig, sich für Zusammenarbeit zu engagieren, denn beide Länder seien füreinander wichtig. Das sah auch Hofer so, der als Burgenländer an der Grenze zu Ungarn aufgewachsen ist, "eine Grenze, die heute kein Eiserner Vorhang mehr ist".