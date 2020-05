FPÖ bringt Misstrauensantrag gegen Blümel ein

Die FPÖ will im Streit um das Budget einen Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) einbringen

Die FPÖ werde am Donnerstag einen Misstrauensantrag gegen Blümel einbringen. "Wenn er es nicht kann, dann muss es ein anderer machen. Das Budget schaut so aus, als ob es die Corona-Krise nie gegeben hätte. Fahrlässiger geht es nicht mehr", so Kickl in Richtung Blümel.