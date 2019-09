Forum Informationsfreiheit fordert Transparenzgesetze

Wenn es nach dem Forum Informationsfreiheit geht, soll Transparenz zur "unverzichtbaren Koalitionsbedingung" werden.

Das Forum Informationsfreiheit fordert Transparenz als "unverzichtbare Koalitionsbedingung". Die Parteien sollen es zur Voraussetzung für eine Koalition erklären, dass innerhalb von 100 Tagen nach Amtsantritt eine Parteienfinanzierungsreform und ein internationalen Standards entsprechendes Informationsfreiheitsgesetz umgesetzt werden, so Generalsekretär Mathias Huter am Montag in einer Aussendung.