Fortführung von Sporthändler Geomix gesichert

Nach der Annahme des Sanierungsplans für den in die Insolven geschlitterten obersteirischen Sporthändler Geomix AG hat dieser nun die erforderliche Barquote aufgebracht und die Verfahrenskosten beglichen. Damit sei die Fortführung der Firma mit 71 Mitarbeitern abgesichert, hieß es.

Sporthändler Geomix mit neuer Ausrichtung

Sanierungsplan für Geomix angenommen

Geomix hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung überstanden. Bis Mitte September wurden im Verfahren 247 Forderungen in Höhe von rund 39,6 Mio. Euro angemeldet, den Gläubigern war eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent in Aussicht gestellt worden, hatten die Kreditschützer AKV, KSV und Creditreform mitgeteilt. Das Unternehmen hatte zuvor hauptsächlich Sportartikel für den Teamsportbereich im Direktvertrieb sowie über einen eigenen Webshop verkauft. Zu den Insolvenzursachen hatte es geheißen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Sportartikelbranche hätten sich in den vergangenen Jahren massiv verschlechtert. Hinzu sei der Ausfall eines Großkunden in Deutschland gekommen, was zu Liquiditätsengpässen geführt habe.