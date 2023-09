Nach Insolvenz: Sanierungsplan für Geomix angenommen

Der Sanierungsplan für den obersteirischen Sportartikelhändler Geomix AG ist am Mittwoch angenommen worden.

Geomix schließt direkte Liefervereinbarung mit Hauptlieferanten

Situation in Sportartikelbranche sorgte für Probleme für Geomix

In den letzten Jahren hatten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Sportartikelbranche massiv verschlechtert. Hinzu kam der Ausfall eines Großkunden in Deutschland, was zu Liquiditätsengpässen geführt habe. Weiters habe laut AKV der bisherige Zentralregulierer seine Haftungsübernahme für Warenbestellungen der Geomix bei Großlieferanten zurückgezogen.