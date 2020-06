Forscherteam untersucht Schlafverhalten während Covid-19 Pandemie

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den menschlichen Schlaf soll nun von einem internationalen Forscherteam unter die Lupe genommen werden. Auch Österreicher sind im Team beteiligt.

Mindestens 1.000 Teilnehmer sollen pro Land teilnehmen

In Österreich wird die Non-Profit-Untersuchung vom Institut für Bewusstseins- und Traumforschung unter der Leitung der Schlafforscherin Brigitte Holzinger abgewickelt, in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer (AK) Wien und der Österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin (ASRA). Jedes an der Studie partizipierende Land strebt laut Holzinger mindestens 1.000 Teilnehmer/innen an.