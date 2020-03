Forscherin meint: Corona-Krise wird keine nachhaltigen Verhaltensänderungen bringen

Die Verhaltensforscherin Elisabeth Oberzaucher ist nicht der Meinung, dass die Corona-Krise nachhaltige Verhaltensänderungen bei den Menschen bringen wird.

"Sobald wir nach der Corona-Krise wieder dürfen, rennen wir alle wieder raus, und kehren zu unserem alten Leben zurück", sagte die Wiener Verhaltensforscherin Elisabeth Oberzaucher im Gespräch mit der APA. Die Gefahr, dass sich die Menschen in Österreich an die derzeitigen Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheiten gewöhnen, sei minimal. Die Leute würden sie nur zum Eigenschutz akzeptierten.

Menschen jammern viel in den Sozialen Medien

"Die Menschen hängen schon sehr stark an ihrer Freiheit und jammern in den Sozialen Medien auch durchaus darüber, wie die ganzen Einschränkungen sich auf ihr Leben auswirken", erklärte Oberzaucher, die am Department für Verhaltens- und Kognitionsbiologie der Universität Wien forscht. Dementsprechend sei die Gefahr sehr gering, dass die österreichische Bevölkerung ein unnötiges Ausdehnen von Freiheitseinschränkungen akzeptieren würde.

"Es passiert durchaus mit der Zustimmung der Einzelnen, dass die persönlichen Rechte stark eingeschnitten werden", meint sie. Die Leute hätten Verständnis dafür, wenngleich niemand so wirklich glücklich damit ist. Auch nicht alle Politiker, die jene Einschränkungen aussprechen und durchsetzen müssen: "Mir fiel insbesondere die große Emotionalität in den Reden des Vizekanzlers Werner Kogler auf, als er sich wohl gezwungen sah, diese strengen Regeln auszusprechen", erklärte Oberzaucher. Man habe "in diesem spannenden Moment" gemerkt, dass jener Schritt seinen Grundwerten widersprach. "Er war offensichtlich verzweifelt, dass die Menschen nicht in Eigenverantwortung in der Lage sind, das richtige Verhalten zu zeigen", sagte sie.