"Forscher, Sammler, Pflanzenjäger": Ausstellung startet im Botanischen Garten in Wien

Im botanischen Garten wurde heute die Ausstellung "Forscher, Sammler, Pflanzenjäger" eröffnet. Pate der Ausstellung ist anlässlich seines 250. Geburtstages Alexander von Humboldt, der auf seinen Reisen unzählige Pflanzen sammelte.

Auf Pflanzenjagd mit Humboldt und Co kann man im Botanischen Garten der Universität Wien gehen: Die heute, Mittwoch, eröffnete Ausstellung "Forscher, Sammler, Pflanzenjäger" beleuchtet, wie Tulpe und Hortensie in die Gärten, Flamingoblume und Usambaraveilchen auf die Fensterbank kamen. Im Mittelpunkt stehen jene Männer und Frauen, die in den entlegensten Winkel der Erde Pflanzen sammelten.