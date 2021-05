Forscher rufen zum Kampf gegen Fake News auf

Fake News und Falschinformationen werden nach Ansicht von Forschern zu einem immer größeren gesellschaftlichen Problem, das das Vertrauen in die Wissenschaft untergraben könnte.

Desinformation gefährlich für die Demokratie

Internet und Social-Media-Plattformen würden zwar hervorragende Möglichkeiten bieten, zu bilden und Informationen über wissenschaftliche Erkenntnisse zu verbreiten, hätten aber auch eine "Kehrseite: Falsche Informationen können ebenso leicht und schnell verbreitet werden", heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der 50 Einrichtungen umfassenden Europäischen Föderation der Akademien der Wissenschaften ALLEA. Darin werden die Probleme und Folgen von wissenschaftlicher Desinformation in jenen drei Bereichen diskutiert, die den Wissenschaftern derzeit speziell Sorgen bereiten - nämlich Klimawandel, Impfstoffe und Pandemien. Zudem werden Maßnahmen vorgeschlagen, was getan werden könnte, um das Bewusstsein zu schärfen und den durch Desinformation verursachten Schaden zu minimieren.