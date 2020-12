Forscher: Lockdown könnte Corona-Fallzahlen auf ein Drittel senken

Für Martin Bicher, Simulationsforscher an der Technischen Universität (TU) Wien, deutet viel darauf hin, dass der neue Lockdown nach Weihnachten einen ähnlichen Effekt haben wird wie jener von Anfang November.

Bicher erwartet, dass Lockdown diesmal "ungefähr gleich viel hilft"

In konkreten Zahlen sieht das so aus: Am Beginn des letzten Lockdowns am 17. November gab es rund 7.500 SARS-CoV2 Infektionen, nach dessen Ende waren es am 7. Dezember rund 2.500. Für Bicher komme man nun ungefähr in der selben Ausgangssituation zum neuerlichen Lockdown, "dementsprechend kann man erwarten, dass er ungefähr gleich viel hilft", sagte der Simulationsforscher aus dem Team von Niki Popper. Dieser bestätigte auf Anfrage der APA, dass am Ende des dritten Lockdowns rund ein Drittel der Fälle zu erwarten seien, die es am 26. Dezember gegeben hat.