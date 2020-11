Forscher: Im Schnitt werden 1.000 Viren bei Corona-Infektion übertragen

Wiener Forscher berechneten, dass im Schnitt 1.000 Viren bei einer Infektion mit Corona übertragen werden. Zudem konnten sie Virus-Stammbäume erstellen und damit die Contact-Tracing Daten verbessern.

"Übertragungs-Stammbäume" aus Corona-Clustern rekonstruiert

Man wusste zwar bei einem Cluster in Wien und Korneuburg schon sehr gut, wer wen angesteckt hat, und dass sich das Virus durch eine Infektionskette über eine Spinning-Klasse in einem Fitnesscenter (wo sich die Betroffenen gemeinsam in einem Raum auf Heimtrainern abstrampeln) ausgebreitet hat, sowie einen Kochkurs, Chöre, ein Begräbnis und Kindergeburtstagspartys, erklärte Bergthaler im Gespräch mit der APA. Außerdem gab es dazwischen immer wieder Infektionen innerhalb von Familienhaushalten. Die Forscher konnten an diesen Cluster allerdings einen zweiten Korneuburg/Wien Cluster dranhängen.

"Außerdem konnten wir beobachten, wie in der Infektionskette von neun Generationen auf einmal eine Virus-Mutation auftauchte, die in Folge an die weiteren infizierten Personen weitergegeben wurde", berichtet er. Somit habe man quasi "in Echtzeit" nachverfolgen können, wie eine Mutation entsteht und in der menschlichen Population weitergereicht wird. Ob sie etwas bewirkt, sei allerdings unklar. "Bisher wissen wir bei fast keiner Mutation weltweit, was sie wirklich macht", sagte der Forscher. Lediglich eine spezielle Veränderung (D614G Mutation) in jenem Eiweißstoff, mit dem das Virus an Lungenzellen andockt (Spike-Protein) würde zumindest in Laborversuchen die Infektiösität erhöhen.