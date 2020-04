Forscher der TU Wien entwerfen einfaches Sauerstoffgerät

Forscher der Technischen Universität (TU) Wien haben nun ein Sauerstoffgerät entwickelt, das auf einfachen Komponenten beruht und in wenigen Tagen fertiggestellt werden könnte.

Coronavirus-Patienten mir schweren Verlauf auf Atmungsgeräte angewiesen

Bei schweren Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 kann die Lunge den Körper nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgen. Im Extremfall muss man ein Beatmungsgerät verwenden oder intubieren. In vielen Fällen sei es aber ausreichend, die Funktionsfähigkeit der Lunge zu unterstützen, indem man die Patienten mit einem ausreichend starken Luftstrom mit hohem Sauerstoffgehalt versorgt, heißt es in der Aussendung.

TU Wien entwickelte einfaches Beatmungsgerät

"Die meisten Komponenten unseres Geräts findet man in einem ganz gewöhnlichen Baumarkt", erklärte Gföhler. Nötig ist ein ölfreier Kompressor, ein Luftfilter, die Verrohrung, ein Behälter zum Befeuchten der Luft und ein Modul mit einer Spezialmembran zum Erhöhen des Sauerstoffanteils. Diese Membran sei der einzige nicht alltägliche Bauteil, aber in der Industrie nichts Ungewöhnliches. Sie "sind kommerziell erhältlich und in ausreichender Menge verfügbar", so Harasek.