Formel 1: Konzept für Spielberg wird bearbeitet

Das Konzept für das Formel-1-Doppelrennen in Spielberg wird von der Regierung bearbeitet. Ein Rennen vor Zuschauern sei aber weiterhin kein Thema.

Das Gesundheitsministerium befindet sich bezüglich eines möglichen WM-Auftaktes der Formel 1 mit einer Doppelveranstaltung am 5. und 12. Juli in Spielberg weiter in der Prüfungsphase. "Wir sind mitten in der Bearbeitung des Konzeptes", sagte der zuständige Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag in einer Pressekonferenz.