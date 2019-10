Forever 21 meldete auch in Österreich Konkurs an

Nach der Insolvenz des Mutterkonzerns hat auch die Österreich-Tochter der Modekette Forever 21 Konkurs angemeldet.

Die beiden einzigen Filialen in Österreich in der Wiener Kärntnerstraße und in der Mariahilfer Straße wurden bereits im Jänner 2019 bzw. Dezember 2016 geschlossen. Das Unternehmen beschäftigte hierzulande keine Mitarbeiter mehr.