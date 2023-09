Am Montag findet die außerordentliche Landeshauptleute-Konferenz zum Finanzausgleich statt. Diverse Organisationen bringen davor den Verhandlern noch einmal ihre Forderungen vor.

Forderungen nach mehr Geld und Klimaschutz bei Finanzausgleich

Städte und Gemeinden hätten durch Entscheidungen des Bundes viel Geld verloren, so younion-Präsidiumsmitglied Thomas Kattnig in einer Aussendung. Als Beispiel nannte er die Abschaffung der kalten Progression. "Auf der anderen Seiten wurden ihnen aber immer mehr Aufgaben aufgezwungen." Außerdem seien die Ausgaben massiv gestiegen, etwa im Kindergartenbereich. Mehr Mittel brauche es auch für Klimaanpassungsmaßnahmen. "Bei den Verhandlungen geht es aber um das gesamte Leistungsspektrum der Daseinsvorsorge. Vom Freibad über den Kultursommer bis zur Betreuung bedürftiger Menschen. Von der Wasserversorgung, der Grünraumpflege bis zu den Musikschulen", so Younion-Vorsitzender Christian Meidlinger.