Über einen Zukunftsfonds soll es, laut Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), mehr Mittel für die Länder geben.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will neue Dynamik in die Finanzausgleichsverhandlungen bringen und hat den Ländern heute einen neuen Vorschlag vorgelegt. Dieser sieht einen Zukunftsfonds vor, über den zielgebunden zusätzliche Mittel fließen sollen, hieß es auf APA-Anfrage. Diese sollen den Bereichen Kinderbetreuung, Wohnen und Klima/Umwelt zu Gute kommen. Während die VP-geführten Länder positiv gestimmt waren, blieben die roten skeptisch.

Finanzausgleich: Brunner bietet Ländern mehr Geld über Fonds an

Vom Prinzip her ist vorgesehen, dass es in jedem Bundesland definierte und messbare Ziele in den Bereichen Kinderbetreuung, Wohnen sowie Klima und Umwelt geben soll. Erreichen die Länder diese, soll es mehr Geld seitens des Bundes geben. Der Finanzminister sieht darin einen "völlig neuen und innovativen Denkansatz" im Finanzausgleich. Es gehe nicht nur darum, Geld von einer Gebietskörperschaft in die andere zu geben, sondern gemeinsam Österreich zukunftsfit zu machen.