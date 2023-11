Forderung nach kostenlosen Corona-Tests in Apotheken

Der Pensionistenverband will kostenlose Corona-Tests in Apotheken.

Der SPÖ-nahe Pensionistenverband fordert eine Rückkehr der kostenlosen Coronatests. Konkret sollen - angesichts einer "massiven Corona-Welle" - wieder fünf Antigentests pro Monat und Person gratis in Apotheken abgeholt werden dürfen, heißt es in einer Aussendung. Derzeit würde eine Packung mit zehn Antigentests zwischen 15 und 20 Euro kosten, so Pensionistenverbandspräsident Peter Kostelka. Zum Beispiel für Mindestpensionistinnen und Mindestpensionisten sei das viel Geld.