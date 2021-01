Forderung der Kinderfreunde: Entschädigung für Kinder und Familien

Kinder und Familien leiden seit Monaten unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Christian Oxonitsch, Bundesvorsitzender der Österreichischen Kinderfreunde, meldete sich kritisch zu Wort.

"Es ist unerträglich, wie oft Kinder und Familien in den letzten Wochen zum Spielball der Politik wurden", ärgert sich Oxonitsch in einer aktuellen Aussendung.

Verschiebung der Schulöffnungen: Fortwährendes "Bitte warten"

Konkret spricht er damit die erneute Verschiebung der Schulöffnungen durch Bildungsminister Faßmann an. "Wenn es um ihre Wünsche und Bedürfnisse geht, heißt es für Kinder in dieser Pandemie fast ausschließlich ‚bitte warten‘. Gleichzeitig wird der Druck auf sie mit Noten und Abschlussprüfungen weiter aufrecht erhalten", so Oxonitsch. Hier müsse im Sinne der Kinder gehandelt und die Leistungsbeurteilung im laufenden Schuljahr überdacht werden.