"Forbes": Benko-Vermögen seit Sommer halbiert

Das von "Forbes" geschätzte Vermögen von Signa-Gründer Rene Benko hat sich innerhalb von wenigen Monate um mehr als die Hälfte verkleinert.

Wert von Anteilen fließt ein

In die Berechnungen von "Forbes" fließt ein, wie viel die Anteile wert sind, die die jeweiligen Milliardärinnen und Milliardäre halten. Benkos Vermögen basiert daher vor allem auf dem Anteil, den Benko an Signa hält. Laut "Wirtschafts-Compass" hält die Familie Benko Privatstiftung direkt und indirekt rund 66 Prozent an der Signa Holding GmbH. Durch die im Herbst immer offensichtlicher gewordene Schieflage des Immobilienkonzerns sank somit auch der Wert von Benkos Signa-Anteil.