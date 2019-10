Foodora schließt Website und wird endgültig zu Mjam

Ab dem 30. Oktober wird von der Foodora-Website oder -App auf Mjam umgeleitet. Damit ist die Fusion von Mjam und Foodora endgültig abgeschlossen.

Mjam wurde 2008 in Wien gegründet und vier Jahre später an den deutschen Essenslieferanten Delivery Hero verkauft. Foodora, seit 2015 in Österreich, wurde 2014 in Deutschland gegründet. Delivery Hero verkaufte sein Deutschland-Geschäft inklusive Foodora Ende 2018 an den niederländische "Lieferando"-Eigner Takeaway.com. Nun verschwindet die Marke Foodora in Österreich.