Fonds von Amundi neuer Eigentümer von MQM 3

Das MQM 3 im Wiener Mediaquarter in St. Marx hat einen neuen Eigentümer: Ein von der französischen Asset-Management-Gruppe Amundi Real Estate verwalteter Fond hat den größten der drei Bauteile übernommen.

Das teilte die Wirtschaftsagentur Wien am Mittwoch mit. Bisher befand sich das Gebäude im Eigentum der Wirtschaftsagentur und der VBM Beteiligungsmanagement GmbH. In dieser war auch die Frau des inzwischen verstorbenen kasachischen Botschafter in Österreich, Rakhat Aliyev, investiert.