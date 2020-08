Follow Me - Trailer und Infos zum Film

Der Social-Media-Star Cole (Keegan Allen) ist stets auf der Suche nach dem nächsten online-vermarktbaren Abenteuer. Wohin die Reise geht, bestimmen dabei stets seine unzähligen Follower. Als es in aber in einen Moskauer Escape Room verschlägt, stockt auch dem abgebrühten Beau bald der Atem.

In "Follow Me" verknüpft Regisseur Will Wernick den Hype um die Spielräume, aus denen man sich mittels etlicher Rätsel befreien muss, mit einer ordentlich Portion Horror und einer nicht zu übersehenden "Hostel"-Verbeugung. Klassische Genrekost der vorhersehbaren Art, die wohl nur für eingefleischte Fans einen gewissen Reiz entwickelt.