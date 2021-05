Folgepleiten nach Ende der Corona-Hilfen befürchtet

Experten warnen vor Folgeinsolvenzen gesunder Firmen, wenn nach Auslaufen der staatlichen Corona-Unternehmenshilfen mit mehr Firmenpleiten zu rechnen ist.

"Bei gesunden Unternehmen lauert die Gefahr in der Lieferkette und im Bestand", ergänzte der Chef des Inkassounternemens INKO Inkasso und Vorstand im Inkassoverband Österreich, Walter Strobl. Es gehe um Kunden, Lieferanten und Partner, die man gut kennt und von denen in normalen Zeiten kein Risiko ausgeht. "Durch die Corona-Pandemie ergibt sich aber eine andere Risiko-Dynamik und es kann durch bisher stabile Partner eine plötzliche und unerwartete Gefahr für mich selbst entstehen."

Nach Einschätzung der Fachleute dürften Masseverwalter im Falle eines Konkurses den Fokus künftig vermehrt auf die Sorgfaltspflicht des Geschäftsführers legen. Wird diese Sorgfaltspflicht nicht eingehalten oder war sein vorbeugendes Risikomanagement ungenügend, so haftet der Manager für den eingetretenen Schaden mit seinem privaten Vermögen. "Geschäftsführer sind jetzt mehr denn je gefordert, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Wenn das Unternehmen in eine finanzielle Schräglage gekommen ist, dann gilt: Fakten auf den Tisch legen und erforderlichenfalls den Insolvenzantrag stellen", so Laurenz Strebl, Rechtsanwalt mit Fokus auf Unternehmens- und Wirtschaftsrecht.