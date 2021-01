Förderung für Einrichtung für Homeschooling: Fördertopf ausgeschöpft

Die Volkshilfe fördert armutsgefährdete Familien bei der Anschaffung kindgerechter Einrichtung für das Homeschooling. Gemeinsam mit dem Möbelhaus Ikea habe die Volkshilfe daher im Dezember Familien mit Gutscheinen im Wert von 100.000 Euro unterstützt.

Anträge auf Einrichtung für Homeschooling: Fördertopf ausgeschöpft

Hunderten Kindern konnte damit geholfen werden. Allerdings ist der Fördertopf aufgrund des großen Andrangs mit über 8.000 Anträgen in nur einem Monat bereits erschöpft. Fenninger richtet daher am Freitag in einer Aussendung einen eindringlichen Appell an die Regierung: "Es ist höchste Zeit zu handeln."