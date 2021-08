Förderbetrug bei Wiener Kindergarten-Betreiber: Prozessstart

Fünf Jahre nach einem ersten Prozess soll Abdullah P., der mutmaßliche Chef eines angeblich auf Förderbetrug ausgerichteten kriminellen Wiener Kindergarten-Netzwerks, am 9. September auf der Anklagebank Platz nehmen.

Prozess um angeblichen Förderbetrug

Nun sind die Vorwürfe gegen die beiden sowie zwei weitere Männer (36 und 38) weit umfangreicher: Abdullah P. soll nach der Gründung eines islamischen Bildungszentrums in der Romanogasse in der Brigittenau mittels zahlreicher Vereine, die als Betreiber von Kindergärten bzw. Bildungseinrichtungen ausgewiesen waren, zahllose Betrügereien begangen haben soll.

Hauptangeklagter weist Vorwürfe zurück

Der Hauptangeklagte, er ist österreichischer Staatsbürger mit türkischen Wurzeln, weist die Vorwürfe zurück. Hätte er so viel Geld wie vorgeworfen lukriert, wäre er jetzt im Ausland. Er habe weder mit der Buchhaltung noch mit der finanziellen Gebarung der Vereine zu tun gehabt. Der 37-Jährige gibt lediglich zu, dass es sein kann, dass er in Einzelfällen Unterschriften gefälscht habe, "um das Tagesgeschäft schneller abzuwickeln". Ähnlich die Verantwortung der 50-Jährigen, die die Vorwürfe bestreitet.

Der Drittangeklagte konnte im Ermittlungsverfahren nicht formell als Beschuldigter einvernommen werden, da er sich in die Türkei abgesetzt hat. Der 36-Jährige will jedoch, so ein von ihm verfasstes Mail, in finanziellen Dingen lediglich auf Weisung von Abdullah P. gehandelt haben. Auch der 38-Jährige bestritt über eine via seinen Verteidiger eingebrachte Stellungnahme eine Involvierung in Straftaten.