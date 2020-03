Flugreisende in Österreich müssen in Heimquarantäne

Menschen, die ab Freitag mit dem Flugzeug in Österreich ankommen, müssen für 14 Tage in eine Heimquarantäne. Die Verordnung gilt bis 10. April. Flugbesatzungen sind davon ausgenommen.

Für all jene, die via Luftweg nach Österreich einreisen, gilt ab Donnerstag Mitternacht die Verpflichtung zur 14-tägigen Selbstquarantäne. Das geht aus einer Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hervor, die nun veröffentlicht wurde. Die Regelung gilt bis einschließlich 10. April.

Die Bestimmung gilt für alle Rückkehrer, die via Flugzeug einreisen. Der Antritt der Heimquarantäne muss mittels eigenhändigen Unterschrift bestätigt werden, heißt es in der Verordnung. Dies gilt auch für Fremde, wenn sie über ein von Österreich ausgestelltes Visum D verfügen oder aufgrund einer Aufenthaltsberechtigung oder einer Dokumentation des Aufenthaltsrechts nach dem Fremdenpolizeigesetz, dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz 2005 zum Aufenthalt in Österreich berechtigt sind.