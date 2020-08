Fluglinie "People's" hebt ab September wieder öfter nach Wien ab

Die Airline "People's" wird die Frequenz der Flüge nach Wien-Schwechat ab Mitte September erhöhen. An Werktagen heben dann die Flieger zweimal täglich ab, am Freitag und Sonntag einmal.

Die Fluggesellschaft "People's", die über den Flughafen St. Gallen-Altenrhein Vorarlberg und die Ostschweiz mit Wien verbindet, plant einen Ausbau ihrer Linienflüge nach Wien-Schwechat. Ab 13. September fliegt die Regionalfluglinie an Werktagen wieder zweimal täglich in die Bundeshauptstadt, am Freitag und Sonntag einmal, informierte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung.

Airline "People's" erhöht Frequenz bei Wien-Flügen

Der Fokus liege weiterhin auf dem Kerngeschäft: der Linienverbindung zwischen Altenrhein und Wien, so "People's"-CEO Thomas Krutzler. "Die Erhöhung der Flugfrequenz ist für uns ein wichtiger Schritt, um unseren Fluggästen wieder die gewohnt ideale Verbindung zu ermöglichen", sagte er. Ansprechen will man damit vor allem Geschäftsreisende. Die Rotation am Sonntag richtet sich vor allem an Freizeitgäste. Der angepasste Flugplan sei bereits bis 30. Oktober 2021 veröffentlicht und online buchbar.

Um das Reisen sicher zu gestalten, seien am Flughafen Altenrhein und an Bord der Maschinen zusätzliche Schutz- und Hygienemaßnahmen eingeführt worden. Die Kulanzregelung bei Umbuchung und Stornierung und eine umgehende Rückzahlung bzw. Gutschrift für annullierte Flüge bleibe bis auf Weiteres unverändert bestehen, hieß es. Seit 17. Juli bietet "People's" zudem mit Vorarlberger Reiseveranstaltern auch wieder Sommerdestinationen ab Altenrhein an.