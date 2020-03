Fluglinie Emirates stoppt Flüge nach Österreich

Emirates-Flüge zwischen Wien und Dubai werden von 23. März bis 30. Juni ausgesetzt.

Die Golfairline Emirates fliegt Österreich ab Montag nicht mehr an. "Als Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen bei den Reisebeschränkungen und der Kundennachfrage auf der ganzen Welt wird Emirates ihre aktuellen Flüge zwischen Wien und Dubai ab 23. März 2020 bis 30. Juni 2020 aussetzen", teilte ein Sprecher am Samstag auf APA-Anfrage mit.

Zuvor hatte Reuters berichtet, Emirates, eine der größten Fluggesellschaften der Welt, setze alle Flüge nach Deutschland, Frankreich, Nigeria, New York und New Jersey aus. Das gehe aus internen Emails hervor, die Reuters einsehen konnte. Die Flüge nach Deutschland, Frankreich und Nigeria werden demnach von Sonntag an auf unbestimmte Zeit nicht mehr durchgeführt.