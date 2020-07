Flughafen Wien weitet Angebot für Corona-Tests aus

Der Flughafen Wien-Schwechat weitet sein Angebot für Corona-Tests aus. Die Öffnungszeiten für das Testzentrum werden verlängert, die Kosten bleiben mit 190 Euro gleich.

Der Flughafen Wien hat die neuen Einreisebestimmungen begrüßt. "Die neuen, klaren Regeln zur Einreise in Österreich gewährleisten größtmögliche Sicherheit durch eine rasche Virus-Früherkennung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der derzeit bestmöglichen Reisefreiheit", so Vorstand Günther Ofner am Sonntag. Er kündigte eine Erweiterung der Öffnungszeiten für das Testangebot in Wien-Schwechat an.