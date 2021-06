Flughafen Wien nimmt Terminal 1 wieder in Betrieb

Am 15. Juni wird der Flughafen Wien den Terminal 1 wieder in Betrieb nehmen. icherheitskontrolle und Abflug finden weiterhin im Terminal 3 statt.

Der Flughafen Wien bereitet sich auf den Sommerreiseverkehr vor und nimmt mit kommendem Dienstag (15. Juni) den aufgrund der Pandemie temporär stillgelegten Terminal 1 wieder in Betrieb. Damit stünden Passagieren mehr Check-in Schalter zur Verfügung, teilte der Airport am Freitag mit. Sicherheitskontrolle und Abflug finden weiterhin im Terminal 3 statt.

Heuer höheres Passagieraufkommen erhofft



Mit einer seit kurzem reaktivierten zusätzlichen Schengen-Busankunft seien auch alle vorhandenen Kapazitäten für einreisende Passagiere in Betrieb. Dennoch empfiehlt der Flughafen, "mehr Zeit für Check-in, Abflug und Ankunft einzuplanen und sich vorab beim jeweiligen Reiseveranstalter zu informieren, welche Unterlagen und Covid-19-Nachweise für die Einreise in das Urlaubsland aber auch für die Rückreise nach Österreich benötigt werden". Erinnert wurde in diesem Zusammenhang, dass der Airport ebenfalls Covid-19-Testmöglichkeiten anbietet.