Flughafen Wien mit 25 Millionen Euro Verlust im ersten Quartal

Der Flughafen Wien hat weiterhin schwer mit der Coronakrise zu kämpfen. Im ersten Quartal wurde ein Verlust von 25 Millionen Euro verzeichnet.

Die Coronapandemie hat den Flughafen Wien weiterhin fest im Griff. Die Passagierzahlen brachen im ersten Quartal 2021 um 88,7 Prozent ein, die Umsatzerlöse sackten um 64,4 auf 57,5 Mio. Euro ab. Unterm Strich stand nach den ersten drei Monaten des heurigen Jahres ein Verlust von 25 Mio. Euro, wie das börsenotierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Vorstand Günther Ofner sieht "Licht am Ende des Tunnels", man sei aber "noch nicht über den Berg", wie er zur APA sagte.

Flughafenbetreiber rechnet mit Normalisierung über den Sommer

Alle, die heuer im Sommer in den Urlaub fliegen wollen, sollten sich auf längere Wartezeiten einstellen. Der Check-In dauere wegen der Gesundheitskontrolle und Formalitäten drei bis vier Mal solange, erklärte Vorstand Julian Jäger. Man überlege deshalb auch den Terminal 1 im Sommer wieder zu öffnen. Große Hoffnungen setzt der Flughafen in die Einführung des sogenannten "grünen Pass".

Die Aufhebung der Quarantäne bei Rückreise für viele Urlaubsländer am Mittelmeer wie Spanien oder Griechenland sei ein wichtiger Schritt gewesen, so Jäger. So wie es derzeit aussehe, würden rund 50 Airlines heuer 150 Destinationen anbieten. Jäger rechnet, dass noch weitere Reiseziele hinzukommen. Damit kommt der Flughafen Wienauf rund drei Viertel der Destinationen vor der Pandemie. "Großes Fragezeichen ist die Auslastung", die sei in der Krise bei unter 30 Prozent gelegen, zuletzt aber auf über 40 Prozent gestiegen. "Normal" seien zur Hauptreisezeit 80 bis 90 Prozent. Wichtig sei es auch, auf EU-Ebene mit den USA eine Lösung zu finden. Noch gilt seitens US-Behörden ein Einreiseverbot.