Flughafen Wien investiert 420 Mio. Euro in Terminal 3

Der Flughafen Wien plant eine umfangreiche Erweiterung des Terminal 3 in den kommenden Jahren und investiert dafür 420 Mio. Euro.

Das Bauprojekt am Terminal 3 wurde im Juli 2023 gestartet und befindet sich nun in der intensiven Bauphase mit den Tiefbauarbeiten, gab der Flughafen Wien am Mittwoch bekannt.

Flughafen Wien: Einkaufs- und Gastroangebot werden am Terminal 3 kräftig ausgebaut

Erweiterung von Terminal 3 am Flughafen Wien ohne Kredite

Flughafen Wien: Coronapandemie verzögerte Projekte

Die Corona-Pandemie hat das Vorhaben am Flughafen Wien, das ursprünglich bereits 2023 fertiggestellt sein sollte, verzögert. Gearbeitet wird unter laufendem Flughafen- und Terminalbetrieb. Die Süderweiterung soll auch eine bequeme Transferverbindung zwischen den F-, und G- sowie C- und D-Gates schaffen. Man wolle die Terminalinfrastruktur auf internationales Top-Niveau heben und zudem "beim Ambiente besser werden", sagte Jäger am Mittwoch auf dem Airport. Nach dem Rekordergebnis 2019 und dem zweithöchsten Passagieraufkommen der Geschichte im vergangenen Jahr (29,5 Millionen, Anm.) sei das Vorhaben ein neuer Meilenstein in der Entwicklung des Flughafen Wiens. "Drei harte Arbeitsjahre" würden warten. Die Süderweiterung sei "das zweitgrößte Bauwerk in der Geschichte des Unternehmens" und ein Schlüsselprojekt der Qualitäts- und Investitionsoffensive der kommenden Jahre, fügte Ofner hinzu. Er gab das Versprechen ab, "in der Zeit und im Budget" fertig zu werden.