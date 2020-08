Flughafen Wien: 165 Balearen-Rückkehrer getestet

In den NÖ-Teststationen wurden bereits 193 Balearen-Rückkehrer getestet.

In Niederösterreichs Drive-in-Stationen und am Flughafen Wien in Schwechat sind insgesamt 193 Balearen-Rückkehrer gratis und freiwillig auf Corona getestet worden.

165 waren es nach Angaben aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Montag am Airport, 28 in den Stationen in St. Pölten, Amstetten und Münchendorf (Bezirk Mödling). Alle Ergebnisse waren negativ.

Eine Mallorca-Rückkehrerin positiv auf Coronavirus getestet

Dennoch sei im Bundesland ein positiver Fall mit Balearen-Bezug aufgetaucht, bestätigte ein Sprecher Medienberichte. Es handle sich um eine Mallorca-Rückkehrerin, die Frau habe die Hotline 1450 kontaktiert und sei außerhalb der genannten Teststationen auf das Coronavirus untersucht worden.