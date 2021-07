Flug verspätet oder gestrichen? Das sind die Rechte der Fluggäste

Wenn sich ein Flug verspätet oder gar gestrichen wird, ist es wichtig, seine Rechte als Passagier zu kennen. Je nach Dauer der Verspätung besteht ein Anspruch auf Betreuungsleistung oder Ausgleichszahlung.

Was tun, wenn sich ein Flug verspätet oder gestrichen wird? Eine wichtige Frage, gerade in Pandemiezeiten. Antworten liefert die EU-Fluggastrechte-Verordnung. Je nach Dauer der Verspätung besteht ein Anspruch auf Betreuungsleistung oder Ausgleichszahlung. Bei fünf oder mehr Verspätungsstunden, oder Annullierung, können Fluggäste zwischen der Erstattung des Ticketpreises, inklusive Rücktransport zum ersten Abflugort oder einer anderen Beförderung an ihr Reiseziel wählen.

Flug verspätet: Snacks und Getränke kostenlos

Die EU-Fluggastrechte-Verordnung gilt für Flüge innerhalb der EU, aus der EU in andere Länder oder aus anderen Ländern in die EU, immer vorausgesetzt, es handelt sich um eine EU-Airline. Grundsätzlich sind die Fluglinien bei verspätetem Abflug verpflichtet, kostenlos Snacks und Erfrischungen anzubieten sowie Telefonate und das Versenden von E-Mails zu ermöglichen.

Geld zurück ab Verspätung von drei Stunden

Entscheidend für die Betreuungsleistung sind Verspätungsdauer und Flugdistanz. Bei Flugstrecken bis zu 1.500 Kilometern haben die Fluggäste ab einer Verspätung von zwei Stunden Anspruch auf die Betreuungsleistung. "Wird das verweigert, so lohnt es sich, die Rechnungen für Snacks & Co. aufzuheben, um die Ausgaben später einfordern zu können", rät ÖAMTC-Jurist Nikolaus Authried. "Kommt man mindestens drei Stunden verspätet am Endziel an, haben Flugreisende außerdem Anspruch auf eine Ausgleichszahlung."