Flug Klagenfurt-Wien hebt wieder ab 21. Juni ab

Der Flughafen Klagenfurt dürfte im Juni wieder seinen regulären Betrieb aufnehmen. Zwei Linienverbindungen nach Wien und Köln/Bonn geplant.

Aus einem geplanten Start des Sommerflugplans des Klagenfurter Flughafens aus dem Corona -Lockdown im Mai wird nichts. Wie Geschäftsführer Nils Witt am Montag auf APA-Anfrage schriftlich mitteilte, wird nach aktuellem Stand eine Wiederaufnahme des regulären Flugbetriebs mit Juni angestrebt. Ab Anfang Juni sind Eurowings-Flüge nach Köln/Bonn buchbar, die AUA werde die Verbindung nach Wien voraussichtlich am 21. Juni wieder aufnehmen.

Flug nach Wien darf nicht verboten werden

Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) meldete sich am Montag in einer Aussendung zu Wort. Er appellierte an die Bundesregierung und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), die Flugverbindung Klagenfurt - Wien auch nach Fertigstellung der Koralmbahn nicht unmöglich zu machen. 80 Prozent der Passagiere würden von Wien weiterfliegen, ein Verbot der Verbindung wäre "ein massiver Schlag" gegen den Standort Klagenfurt. Der Umwelt wäre auch nicht geholfen, weil die Menschen dann mit dem Auto zu einem weiter entfernten Flughafen fahren würden oder einen anderen Flughafen als Drehscheibe nützten.