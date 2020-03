Flug aus Bangkok: Temperaturmessungen in Wien entfallen

Am Donnerstag fielen bei Passagieren einer Maschine aus Bangkok die Kontrollen auf die Körpertemperatur aus. Der Flug sei "deutlich früher" als geplant angekommen.

Bei einer Maschine aus Bangkok sind am Donnerstag in der Früh auf dem Flughafen Wien in Schwechat die Kontrollen der Passagiere auf die Körpertemperatur entfallen. Die FPÖ sprach in einer Aussendung von einem "Gefährdungs-Hot-Spot". Der Airport teilte mit, dass der Flug "deutlich früher" als geplant gelandet sei. Die Körpertemperaturmessungen fänden weiterhin statt.