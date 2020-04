Flüge im Sommer? Unter Bedingungen denkbar

Flüge könnten im Sommer unter bestimmten Bedingungen wieder möglich gemacht werden. Ausschlaggebend ist, wie die Corona-Entwicklung in anderen Ländern aussieht.

Die derzeitigen Grenzkontrollen stellen den Tourismus auf unsichere Beine. Welche Grenzen wann geöffnet werden, ist derzeit nicht abschätzbar. Das bestätigte auch Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Dienstagabend im ORF-"Report". Es werde aber an der "Möglichmachung einer Art Sommertourismus gearbeitet", versprach sie - und stellte sogar mögliche Flugreisen in Aussicht.