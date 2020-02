Flüchtlingskrise: FPÖ will erneut wegen Amtsmissbrauchs klagen

Die FPÖ will ihre gescheiterte Anzeige gegen frühere Regierungsmitglieder wegen der Flüchtlingspolitik im Jahr 2015 erneut einbringen.

Klubobmann Herbert Kickl kündigte Dienstag an, die Strafanzeige unter anderem gegen die damalige Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Ex-Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) wegen Amtsmissbrauch in den kommenden Tagen zu adaptieren und erneut einzubringen.

FPÖ will Anzeige gegen Flüchtlingspolitik erneut einbringen

Die FPÖ-Experten sehen das anders. "Ja wann, wenn nicht in einer solchen Notsituation muss denn eine entsprechende Sorgfalt beim Schutz unserer Grenzen zur Anwendung kommen", fragte Kickl bei einer Pressekonferenz in Wien rhetorisch. Der rechtskonservative Regierungschef in Ungarn, Viktor Orban, habe in einer ähnlichen "Notsituation" anders gehandelt und ganz Europa sei ihm dankbar dafür, meinte er.