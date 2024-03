Flucht vor Wiener Polizei kommt E-Scooter-Fahrer teuer: 1.900 Euro Strafe

Nur durch die Abgabe eines Schreckschusses durch einen Polizisten konnte ein flüchtiger E-Scooter-Fahrer am Dienstag in Wien-Floridsdorf gestoppt werden.

Polizisten wollten am 5. März gegen 19.25 Uhr in der Bunsengasse in Wien-Floridsdorf im Zuge einer Schwerpunktstreife einen E-Scooter-Fahrer anhalten. Der 20-Jährige entzog sich der Anhaltung und fuhr mit dem E-Scooter davon, ehe er im Bereich der Voltagasse seine Flucht zu Fuß fortsetzte.