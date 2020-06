Flucht vor Verkehrskontrolle in Wien: 29-Jähriger bespuckte Polizisten

In der Nacht auf Donnerstag entzog sich ein 29-Jähriger einer Verkehrskontrolle auf der Linken Wienzeile. Bei der Flucht zu Fuß konnte der Mann festgenommen werden, dabei bespuckte er allerdings die Beamten.

Flucht vor Polizeikontrolle in Wien: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

In der Eduard-Sueß-Gasse sprang der Mann aus dem Auto und setzte zu Fuß seine Flucht fort, bevor er kurz darauf angehalten und festgenommen wurde. An und in seinem Fahrzeug wurden gestohlene Kennzeichen sichergestellt, darüber hinaus diverse Suchtgift-Utensilien. Ein Amtsarzt diagnostizierte eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Darüber hinaus besaß der Mann auch keinen gültigen Führerschein. Er bedrohte und beschimpfte die einschreitenden Beamten und bespuckte einen der Beamten mit der Drohung, an einer ansteckenden Krankheit zu leiden.