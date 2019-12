Flucht vor Kontrolle in Wien: 210 Stangen Schmuggel-Zigaretten in Pkw

Am Sonntagabend fand in Wien-Margareten eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle der Landesverkehrsabteilung Wien statt. Ein Pkw-Lenker ergriff angesichts der Polizeibeamten die Flucht.

Die Wiener Polizei hat am Sonntagabend am Margaretengürtel in Wien-Margareten im Auto eines 43-jährigen serbischen Staatsbürgers 210 Stangen geschmuggelte serbische Zigaretten sichergestellt.