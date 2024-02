Flucht nach Fahrt über rote Ampel: Rad-Rowdy rammte Polizisten in Wien-Döbling

Aus Angst vor einer Strafe, weil er eine rote Ampel missachtet hatte, trat ein Radfahrer am Donnerstagabend in Wien-Döbling ordentlich in die Pedale, um der Polizei zu entkommen.

Im Zuge eines Verkehrsschwerpunktes konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling am 8. Februar gegen 20.50 Uhr einen Fahrradfahrer dabei beobachten, wie dieser im Bereich einer Kreuzung eine rote Ampel überführ. Trotz mehrmaliger und offensichtlicher Anhalteversuche seitens der Polizisten ignorierte der Radfahrer die Anordnungen, stehen zu bleiben.

Hinzukommende Polizisten versuchten ebenfalls, den Flüchtigen an der Weiterfahrt zu hindern, dabei blieb der Fahrradlenker jedoch nicht stehen, sondern rammte einen Beamten. Hierbei kamen beide zu Sturz.