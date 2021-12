Flucht mit Moped durch Winarskyhof: Prozess in Wien vertagt

Wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit hat sich ein 26-Jähriger am Dienstag am Wiener Landesgericht verantworten müssen. Zur Ladung und Anhördung weiterer Zeugen wurde die Verhandlung vertagt.

Der Angeklagte war am 7. Juli 2020 mit seinem Moped in der Adalbert-Stifter-Straße in eine Verkehrskontrolle geraten. Er hielt zwar kurz an, als sich ein Beamter ihm näherte, um die Papiere zu überprüfen, startete der Mann, gab Vollgas und raste - zunächst am Gehsteig - davon.